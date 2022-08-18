Україна та Туреччина підписали меморандум про післявоєнну відбудову. Анкара допоможе відновити частину зруйнованої інфраструктури, у тому числі мости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури та Офіс президента .

Меморандум з боку України підписав міністр інфраструктури Олександр Кубраков, а з боку Туреччини - міністр торгівлі Мехмет Муш. Це сталося 18 серпня під час візиту турецького президента до Львова.

Таким чином Туреччина погодилася допомогти Україні відновити зруйновану під час війни інфраструктуру.

"Ми вдячні турецьким партнерам за наміри у співпраці щодо відбудови зруйнованої Росією інфраструктури. Сприяє цьому і великий досвід участі турецького бізнесу у будівництві доріг та мостів, зокрема це стосується наших мегапроєктів - Запорізького та Кременчуцького мостів", - заявив Кубраков.

Найближчим часом буде створена спільна група, яка буде залучати турецькі інвестиції та працюватиме над конкретними проектами. До відбудови можуть приєднатися держоргани і бізнес Туреччини, які будуть також надавати консультаційну та технічну допомогу.

Почати відбудову планують з мосту в селі Романівка Київської області, який з’єднує Бучу та Ірпінь зі столицею.