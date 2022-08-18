ua ru
Чт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна та Туреччина підписали меморандум про післявоєнну відбудову

Новость на русском →
Львів, Четвер 18 серпня 2022 18:41
Україна та Туреччина підписали меморандум про післявоєнну відбудову Фото: Україна і Туреччина підписали меморандум про відбудову (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Туреччина підписали меморандум про післявоєнну відбудову. Анкара допоможе відновити частину зруйнованої інфраструктури, у тому числі мости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури та Офіс президента.

Меморандум з боку України підписав міністр інфраструктури Олександр Кубраков, а з боку Туреччини - міністр торгівлі Мехмет Муш. Це сталося 18 серпня під час візиту турецького президента до Львова.

Таким чином Туреччина погодилася допомогти Україні відновити зруйновану під час війни інфраструктуру.

"Ми вдячні турецьким партнерам за наміри у співпраці щодо відбудови зруйнованої Росією інфраструктури. Сприяє цьому і великий досвід участі турецького бізнесу у будівництві доріг та мостів, зокрема це стосується наших мегапроєктів - Запорізького та Кременчуцького мостів", - заявив Кубраков.

Найближчим часом буде створена спільна група, яка буде залучати турецькі інвестиції та працюватиме над конкретними проектами. До відбудови можуть приєднатися держоргани і бізнес Туреччини, які будуть також надавати консультаційну та технічну допомогу.

Почати відбудову планують з мосту в селі Романівка Київської області, який з’єднує Бучу та Ірпінь зі столицею.

Нагадаємо, сьогодні до Львова прибув президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Він провів зустріч з Володимиром Зеленським.

Також лідер України зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Детальніше про візит Ердогана та генсека ООН до Львова можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Україна инфраструктура
NEWS
Зеленський назвав єдину умову для переговорів з РФ
Зеленський назвав єдину умову для переговорів з РФ
DAILY
Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом