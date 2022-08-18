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Зеленский встретился с генсеком ООН во Львове

Новина українською →
Львов, Четверг 18 августа 2022 16:40
Зеленский встретился с генсеком ООН во Львове Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский в четверг, 18 августа, встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Встреча прошла во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Офис президента.

Глава государства и генсек ООН обсудили "зерновое" соглашение, дальнейшие направления работы и стабилизацию ситуации с экспортом. Зеленский подчеркнул, что Украина готова в дальнейшем быть гарантом глобальной продовольственной безопасности.

Также политики обсудили принудительную депортацию украинцев в Россию, содержание людей в фильтрационных лагерях и освобождение из плена украинских военных и медиков. Президент попросил Гутерриша посодействовать в данном вопросе.

Особое внимание уделили ядерному шантажу России, ее провокациям на Запорожской АЭС и согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ.

"Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск", - отметил Зеленский.

В то же время генсек ООН рассказал украинскому лидеру о расследовании теракта в Еленовке, где погибли защитники "Азовстали". Гутерриш пообещал предоставить Украине необходимую помощь в зимний период.

Зеленский отметил, что Украина готова принять участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и представить ряд инициатив. В частности, о создании специального трибунала и механизма для взыскания компенсаций с России.

Зеленский встретился с генсеком ООН во Львове

Фото: Зеленский и генсек ООН провели встречу (t.me/V_Zelenskiy_official)

Напомним, что Антониу Гутерреш прибыл во Львов еще 17 августа. Также в Украину прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Политики проведут совместную встречу с Владимиром Зеленским.

Подробнее о визите Эрдогана и генсека ООН во Львов можно узнать в материале РБК-Украина.

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