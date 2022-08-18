Зеленский раскрыл некоторые подробности встречи с Эрдоганом: о чем говорили
Во Львове прошла двусторонняя встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана. Стороны затронули ряд важных вопросов, среди которых зерновое соглашение и ядерный шантаж России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.
"Визит президента Турции в Украину - весомый месседж поддержки со стороны такой мощной страны", - пишет Зеленский.
По словам Зеленского, во время переговоров с Эрдоганом стороны обсудили:
- совершенствование зерновой инициативы;
- ситуацию вокруг Запорожской АЭС;
- ядерный шантаж со стороны России;
- похищение российскими военными зерна на временно оккупированных территориях;
- вопросы оборонного взаимодействия.
"Уверен, дальнейшее расширение сотрудничества между Украиной и Турцией усилит обе стороны", - добавляет президент.
Фото: президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган (t.me/V_Zelenskiy_official)
Напомним, РБК-Украина писало и о том, что, сегодня, 18 августа, Львов также посетил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Стороны обсудили ряд важных вопросов.
Через некоторое время Зеленский, Эрдоган и Гутерреш начали трехсторонние переговоры.
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