ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Україна - Туреччина: онлайн трансляція

Новини » Спорт    20.11.2018 - 09:11
Україна - Туреччина: онлайн трансляція
Україна - Туреччина

РБК-Україна проведе трансляцію товариського поєдинку

Україна - Туреччина. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 19:30, дивитися гру можна на Футбол 2 та Україна. Збірна України на виїзді проти Туреччини проведе заключний у 2018 році поєдинок. Останній спаринг команда Шевченка провела проти італійців - 1:1. На думку букмекерів, перевага в цьому матчі на боці господарів поля.

20 листопада 19:30
Анталія, Анталья Арена

 

Команда Андрія Шевченка, розгромно програвши Словаччині (1:4) заключний матч в Лізі націй, проведе останній контрольний поєдинок в нинішньому році. Але для збірної України ця поразка нічого з турнірної точки зору не значило - команда виграла групу і достроково кваліфікувалася в дивізіон А.

Збірна Туреччини програла вирішальний для себе поєдинок у рамках турніру. Команда Мірчі Луческу на власному полі поступилася Швеції з рахунком 0:1 і, посівши останнє місце у своїй групі, офіційно вилетіла з Ліги В до Ліги С.

Захисник "Зорі" довикликаний в збірну України Три провідних футболіста збірної Туреччини пропустять матч з Україною
Новини України Збірна Українионлайн-трансляцияТурцияонлайнФутбол онлайн
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся