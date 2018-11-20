Україна - Туреччина: онлайн трансляція

Україна - Туреччина

РБК-Україна проведе трансляцію товариського поєдинку

Україна - Туреччина. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 19:30, дивитися гру можна на Футбол 2 та Україна. Збірна України на виїзді проти Туреччини проведе заключний у 2018 році поєдинок. Останній спаринг команда Шевченка провела проти італійців - 1:1. На думку букмекерів, перевага в цьому матчі на боці господарів поля.

20 листопада 19:30

Анталія, Анталья Арена

Команда Андрія Шевченка, розгромно програвши Словаччині (1:4) заключний матч в Лізі націй, проведе останній контрольний поєдинок в нинішньому році. Але для збірної України ця поразка нічого з турнірної точки зору не значило - команда виграла групу і достроково кваліфікувалася в дивізіон А.

Збірна Туреччини програла вирішальний для себе поєдинок у рамках турніру. Команда Мірчі Луческу на власному полі поступилася Швеції з рахунком 0:1 і, посівши останнє місце у своїй групі, офіційно вилетіла з Ліги В до Ліги С.