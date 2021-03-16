Украина и Турция обсудили строительство тысячи квартир для крымских татар

Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников и посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере обсудили проект строительства жилья для крымских татар, которые оставили свои дома из-за оккупации Крыма. В частности, планируют построить тысячу квартир.

Как сообщается, проект строительства жилья для крымских татар предусматривает два этапа. На первом планируют построить 500 квартир в Херсонской, Николаевской и Киевской областях. На втором построят столько же квартир, однако локация будет определена после дополнительного изучения.

Кроме того, стороны обсудили визит Алексея Резникова в Турцию среди прочего с целью презентации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, а также визит посла на Донбасс в ближайшее время.