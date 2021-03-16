ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина и Турция обсудили строительство тысячи квартир для крымских татар

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 15:36
Украина и Турция обсудили строительство тысячи квартир для крымских татар Фото: крымские татары (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников и посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере обсудили проект строительства жилья для крымских татар, которые оставили свои дома из-за оккупации Крыма. В частности, планируют построить тысячу квартир.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Как сообщается, проект строительства жилья для крымских татар предусматривает два этапа. На первом планируют построить 500 квартир в Херсонской, Николаевской и Киевской областях. На втором построят столько же квартир, однако локация будет определена после дополнительного изучения.

Кроме того, стороны обсудили визит Алексея Резникова в Турцию среди прочего с целью презентации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, а также визит посла на Донбасс в ближайшее время.

Напомним, в начале марта Украина презентовала Крымскую платформу членам ОБСЕ. Эта инициатива Украины должна стать международной площадкой для решения проблем жителей оккупированных территорий и деоккупации Крыма. В августе 2021 года в Киеве должен состояться первый саммит Крымской платформы.

Кроме того, в МИД говорили, что Крымская платформа будет фокусировать свою работу на пяти направлениях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Крым
NEWS
Степанов о возможности отказа от AstraZeneca: нужно дождаться официальных исследований
Степанов о возможности отказа от AstraZeneca: нужно дождаться официальных исследований
DAILY
Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству"