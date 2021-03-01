Украина презентовала Крымскую платформу ОБСЕ и предложила присоединиться к ней
Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова презентовала ОБСЕ украинскую инициативу под названием Крымская платформа. Она рассказала о цели, структуре и планах работы Крымской платформы.
Джапарова предложила странам-участницам ОБСЕ присоединиться к Крымской платформе и принять участие в инаугурационном саммите, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года.
"Очень важно совместно искать ответы на весь комплекс последствий временной оккупации Крыма и держать эту проблему в постоянном поле зрения международного сообщества", - пояснила она.
Кроме того, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко представил ОБСЕ факты, которые подтверждают милитаризацию оккупированного Россией Крыма и региона Черного и Азовского морей.
Страны ОБСЕ в ответ подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, решительно осудили нарушения прав человека в Крыму и его милитаризацию.
Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский запустил подготовку к саммиту Крымской платформы. Он создал организационный комитет.
Кроме того, Украина надеется, что президент США Джо Байден примет участие в саммите Крымской платформы.