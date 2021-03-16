ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна та Туреччина обговорили будівництво тисячі квартир для кримських татар

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 15:36
Україна та Туреччина обговорили будівництво тисячі квартир для кримських татар Фото: кримські татари (РБК-Украина)
Автор: Андрій Козловський

Віце-прем'єр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере обговорили проєкт будівництва житла для кримських татар, які покинули свої будинки через окупацію Криму. Зокрема, планують побудувати тисячу квартир.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Як повідомляється, проект будівництва житла для кримських татар передбачає два етапи. На першому планують побудувати 500 квартир в Херсонській, Миколаївській і Київській областях. На другому побудують стільки ж кватир, однак локація буде визначена після додаткового вивчення.

Окрім того, сторони обговорили візит Олексія Резнікова до Туреччини серед іншого з метою презентації Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей, а також візит посла на Донеччину найближчим часом.

Нагадаємо, на початку березня Україна презентувала Кримську платформу членам ОБСЄ. Ця ініціатива України має стати міжнародним майданчиком для вирішення проблем мешканців окупованих територій та деокупації Криму. У серпні 2021 року в Києві має відбутися перший саміт Кримської платформи.

Крім того, у МЗС говорили, що Кримська платформа буде фокусувати свою роботу на п'ятьох напрямках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Крим
NEWS
Степанов про можливість відмови від AstraZeneca: потрібно дочекатися офіційних досліджень
Степанов про можливість відмови від AstraZeneca: потрібно дочекатися офіційних досліджень
DAILY
Війна вірусів. Чи готова Україна до кібератак і що загрожує "цифровій державі"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Війна вірусів. Чи готова Україна до кібератак і що загрожує "цифровій державі"