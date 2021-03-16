Україна та Туреччина обговорили будівництво тисячі квартир для кримських татар

Віце-прем'єр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере обговорили проєкт будівництва житла для кримських татар, які покинули свої будинки через окупацію Криму. Зокрема, планують побудувати тисячу квартир.

Як повідомляється, проект будівництва житла для кримських татар передбачає два етапи. На першому планують побудувати 500 квартир в Херсонській, Миколаївській і Київській областях. На другому побудують стільки ж кватир, однак локація буде визначена після додаткового вивчення.

Окрім того, сторони обговорили візит Олексія Резнікова до Туреччини серед іншого з метою презентації Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей, а також візит посла на Донеччину найближчим часом.