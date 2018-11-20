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Украина - Турция: анонс матча

Новости » Спорт    20.11.2018 - 11:20
Украина - Турция: анонс матча
Фото: тренировка игроков сборной Украины перед матчем с Турцией (facebook.com/UaNationalFootball)

Готовимся к товарищескому поединку

Сборная Украины на выезде против Турции проведет заключительный в 2018 году поединок. Трансляция товарищеского матча начнется на РБК-Украина в 21:45, а смотреть игру можно на Футбол 2 и Украина. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

20 ноября 19:30
Анталья, стадион Antalya Arena

 

Тренерский штаб Андрея Шевченко решил поэкспериментировать с составом в заключительном матче Лиги наций со Словакией. В поединке против Турции также стоит ожидать различных нововведений.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Сейчас у нас товарищеская игра, спарринг с достойным соперником. Нынешняя сборная Турции - перспективная команда, которая строится. Мы также находимся в процессе строительства команды, и у нас будет возможность дать еще один шанс проявить себя тем исполнителям, которые ранее имели меньше игровой практики. Чем больше мы сможем провести замен, тем лучше. Посмотрим, на кого мы сможем рассчитывать в следующем году".

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу: "По своему опыту знаю, что в Украине много сильных исполнителей. В сборной всегда представлены игроки моего бывшего клуба - донецкого "Шахтера". В этой команде их тоже много. Правда, там на ключевых позициях выступают бразильцы, поэтому украинским футболистам в "Шахтере" немного не хватает практики. Тем не менее, это игроки высокого уровня".

Ориентировочные составы:

Турция: Болат - Челик, Айхан, Сеюнджю, Байрам - Текдемир, Йокушлу - Озъякуп, Ундер, Малли - Тосун

Украина: Пятов - Караваев, Сваток, Пластун, Миколенко - Степаненко, Малиновский - Цыганков, Коноплянка, Зинченко - Яремчук

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