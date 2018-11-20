Україна - Туреччина: анонс матчу

Фото: тренування гравців збірної України перед матчем з Туреччиною (facebook.com/UaNationalFootball)

Готуємося до товариського поєдинку

Збірна України на виїзді проти Туреччини проведе заключний у 2018 році поєдинок. Трансляція товариького матчу розпочнеться на РБК-Україна о 19:30, дивитися гру можна на Футбол 2 та Україна. На думку букмекерів, перевага в цьому двобої на боці господарів поля.

20 листопада 19:30

Анталія, стадіон Antalya Arena

Тренерський штаб Андрія Шевченка вирішив поекспериментувати зі складом в заключному матчі Ліги націй зі Словаччиною. У поєдинку проти Туреччини також варто очікувати різних нововведень.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко: "Зараз у нас товариська гра, спаринг із гідним суперником. Нинішня збірна Туреччини - перспективна команда, яка будується. Ми також перебуваємо в процесі будівництва команди, і в нас буде можливість дати ще один шанс проявити себе тим виконавцям, які раніше мали менше ігрової практики. Чим більше ми зможемо провести замін, тим краще. Побачимо, на кого ми зможемо розраховувати наступного року".

Головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу: "З власного досвіду знаю, що в Україні багато сильних виконавців. У збірній завжди представлені гравці мого колишнього клубу - донецького "Шахтаря". У цій команді їх теж багато. Щоправда, там на ключових позиціях виступають бразильці, тому українським футболістам в "Шахтарі" трохи не вистачає практики. Тим не менш, це гравці високого рівня".

Орієнтовні склади:

Туреччина: Болат - Челік, Айхан, Сеюнджю, Байрам - Текдемір, Йокушлу - Оз'якуп, Ундер, Маллі - Тосун

Україна: Пятов - Караваєв, Сваток, Пластун, Миколенко - Степаненко, Малиновський - Циганков, Коноплянка, Зінченко - Яремчук