Словакия - Украина 4-1: видео голов и обзор матча

Фото: Словакия - Украина (facebook.com/sfzofficial)

Подопечные Шевченко поражением завершили выступление в группе Лиги наций

Вниманию читателей РБК-Украина видео голов и обзор опасных моментов между сборными Словакии и Украины в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

Сборная Украины после трех побед подряд обеспечили себе первое место в группе и выход в дивизион А Лиги Наций. Поэтому наставник решил в заключительной игре группового этапа турнира против Словакии поэкспериментировать с составом.

Несыгранный стартовый состав "сине-желтых" сразу начал испытывать трудности. Уже на шестой минуте Алберт Руснак открыл счет с помощью рикошета после удара из-за пределов штрафной. Через 20 минут Юрай Куцка - тоже выстрелом из-за 16-метровой линии - удвоил преимущество хозяев, воспользовавшись ошибкой Дениса Бойко.

Сразу после перерыва гости отыграли один мяч. С передачи Александра Караваева забил Евгений Коноплянка. Ответ словаков был не менее эффектным - Адам Зреляк поразил ближний угол пяткой. Тот же Коноплянка мог снова сократить счет, но не реализовал выход один на один. А вот Роберт Мак со средней дистанции не промахнулся - 4:1.