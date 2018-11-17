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Словакия - Украина 4-1: видео голов и обзор матча

Новости » Спорт    17.11.2018 - 08:09
Словакия - Украина 4-1: видео голов и обзор матча
Фото: Словакия - Украина (facebook.com/sfzofficial)

Подопечные Шевченко поражением завершили выступление в группе Лиги наций

Вниманию читателей РБК-Украина видео голов и обзор опасных моментов между сборными Словакии и Украины в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

 

Сборная Украины после трех побед подряд обеспечили себе первое место в группе и выход в дивизион А Лиги Наций. Поэтому наставник решил в заключительной игре группового этапа турнира против Словакии поэкспериментировать с составом.

Несыгранный стартовый состав "сине-желтых" сразу начал испытывать трудности. Уже на шестой минуте Алберт Руснак открыл счет с помощью рикошета после удара из-за пределов штрафной. Через 20 минут Юрай Куцка - тоже выстрелом из-за 16-метровой линии - удвоил преимущество хозяев, воспользовавшись ошибкой Дениса Бойко.

Сразу после перерыва гости отыграли один мяч. С передачи Александра Караваева забил Евгений Коноплянка. Ответ словаков был не менее эффектным - Адам Зреляк поразил ближний угол пяткой. Тот же Коноплянка мог снова сократить счет, но не реализовал выход один на один. А вот Роберт Мак со средней дистанции не промахнулся - 4:1.

Сборная Украины крупно проиграла Словакии в последнем туре Лиги наций Словакия - Украина: онлайн трансляция (счет 4:1)
Новости Украины Сборная УкраиныСловакиявидеогрупповой раундЛига наций
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