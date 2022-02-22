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Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН, - Кулеба

Автор: Наталья Скороход

Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации.",- написал министр иностранных дел Украины.

Он уточнил, что соответствующее обращение нашего государства уже передано в Совет Безопасности ООН.

Напомним, что 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал ЛДНР.

Это позволило России подписать с главарями этих незаконных формирований так называемый "договор о дружбе". Этот договор предусматривает совместную охрану "границ" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В результате этих действий российская военная техника уже выдвинулась к линии разграничения. Очевидцы заметили ее в Донецкой области.

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