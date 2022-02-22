Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН, - Кулеба

Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

Він уточнив, що відповідне звернення нашої держави вже передано в Раду Безпеки ООН.

Нагадаємо, що 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав ЛДНР.

Це дозволило Росії підписати з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу". Цей договір передбачає спільну охорону "кордонів" так званих "ДНР" та "ЛНР".

В результаті цих дій російська військова техніка вже висунулася до лінії розмежування. Очевидці помітили її в Донецькій області.