ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пункт пропуска "Золотое" не функционирует из-за боевиков, - ГПСУ

Новости » Общество    25.03.2019 - 18:53
Пункт пропуска "Золотое" не функционирует из-за боевиков, - ГПСУ
Фото: пункт пропуска "Золотое" (УНИАН)

Пункт пропуска не может функционировать из-за непропуска со стороны боевиков

Открытый по инициативе украинской стороны пункт пропуска "Золотое" в Луганской области не может функционировать из-за непропуска со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель ГПСУ Олег Слободян.

По его словам, все представители сил ООС находятся на своих местах и ​​в готовности к осуществлению пропуска.

"С нашей стороны все представители сил ООС находятся на своих местах и ​​в готовности к осуществлению пропуска, но российско-террористические войска - нет. Не видно даже никаких намеков на то, что они будут пропускать лиц и транспортные средства. Даже никто и не попытался (пройти, - ред.)", - сообщил Слободян.

Напомним, замглавы Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что РФ блокирует полноценную работу КПВВ "Золотое" и реконструкцию моста в Станице Луганской. Она отметила, что украинские строители выехали на ремонт разрушенного боевиками моста, однако Россия не дала никакого ответа на запрос Украины обеспечить режим тишины.

Добавим, представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявил, что Украина готова отремонтировать мост на линии разграничения в Станице Луганской при "режиме тишины", однако РФ не согласилась на это предложение.

Как писало РБК-Украина ранее, Марчук отмечал, что о намерении отремонтировать мост в одностороннем порядке Украина проинформировала нотами лидеров стран Нормандской четверки и ОБСЕ.

На Донбассе ранены двое украинских военнослужащих Климкин назвал преступлением несоблюдение 19-го перемирия на Донбассе
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Донбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь