Фото: Евгений Марчук (УНИАН)

О соответствующем намерении Украина проинформировала лидеров стран Нормандской четверки

Украина готова отремонтировать мост в Станице Луганской в одностороннем порядке. Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по его словам, о соответствующем намерении Украина проинформировала нотами лидеров стран Нормандской четверки.

"Украина проинформировала, это будет в том числе и нотами, во-первых, лидеров стран Нормандской четверки, то есть Францию, Германию и Россию о том, что мы готовы приступить к ремонту моста для создания условий для граждан в одностороннем порядке", - сообщил Марчук.

Он отметил, что нота Министерства иностранных дел о намерении Украины отремонтировать мост в Станице Луганской была также направлена ​​в штаб-квартиру ОБСЕ в Вене.

"С другой стороны, мы сообщили об этом нашем намерении в том числе и руководителю председательствующего ОБСЕ. Мы проинформировали штаб-квартиру ОБСЕ в Вене. Какая будет реакция - посмотрим. Украина организационно готова: готовы и строители, и люди, и так далее", - добавил представитель Украины в ТКГ.

Напомним, ранее Марчук заявлял, что украинская власть готова отремонтировать мост на линии разграничения в Станице Луганской в ​​условиях полного установления режима тишины.

Как писало РБК-Украина, с начала введения перемирия произошло 60 обстрелов позиций ВСУ боевиками.

Так, 7 марта Марчук сообщил, что в Минске стороны переговоров договорились о режиме тишины в зоне боевых действий с севера 8 марта. Однако 9 марта, утром, боевики из 7.15 до 7.40 обстреливали позиции украинских войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на Донбассе.

Добавим, ТКГ в последний раз договаривалась о введении перемирия на Донбассе с 29 декабря в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Однако его систематически срывали боевики.