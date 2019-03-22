ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина готова отремонтировать мост в Станице Луганской в ​​одностороннем порядке

Новости » Политика    22.03.2019 - 13:39
Украина готова отремонтировать мост в Станице Луганской в ​​одностороннем порядке
Фото: Евгений Марчук (УНИАН)

О соответствующем намерении Украина проинформировала лидеров стран Нормандской четверки

Украина готова отремонтировать мост в Станице Луганской в одностороннем порядке. Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по его словам, о соответствующем намерении Украина проинформировала нотами лидеров стран Нормандской четверки.

"Украина проинформировала, это будет в том числе и нотами, во-первых, лидеров стран Нормандской четверки, то есть Францию, Германию и Россию о том, что мы готовы приступить к ремонту моста для создания условий для граждан в одностороннем порядке", - сообщил Марчук.

Он отметил, что нота Министерства иностранных дел о намерении Украины отремонтировать мост в Станице Луганской была также направлена ​​в штаб-квартиру ОБСЕ в Вене.

"С другой стороны, мы сообщили об этом нашем намерении в том числе и руководителю председательствующего ОБСЕ. Мы проинформировали штаб-квартиру ОБСЕ в Вене. Какая будет реакция - посмотрим. Украина организационно готова: готовы и строители, и люди, и так далее", - добавил представитель Украины в ТКГ.

Напомним, ранее Марчук заявлял, что украинская власть готова отремонтировать мост на линии разграничения в Станице Луганской в ​​условиях полного установления режима тишины.

Как писало РБК-Украина, с начала введения перемирия произошло 60 обстрелов позиций ВСУ боевиками.

Так, 7 марта Марчук сообщил, что в Минске стороны переговоров договорились о режиме тишины в зоне боевых действий с севера 8 марта. Однако 9 марта, утром, боевики из 7.15 до 7.40 обстреливали позиции украинских войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на Донбассе.

Добавим, ТКГ в последний раз договаривалась о введении перемирия на Донбассе с 29 декабря в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Однако его систематически срывали боевики.

На Донбассе начал действовать новый режим перемирия На КПВВ "Станица Луганская" умер человек
Новости Украины Евгений МарчукмостСтаница Луганская
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь