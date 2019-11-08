Украина требует проверки российской газоизмерительной станции на границе

Фото: ГТС (Нефтегаз)

Газпром пока отказывается допустить инспекторов

Украина настаивает на проведении проверки в этом году российской газоизмерительной станции "Суджа", которая расположена на границе между Сумской областью (Украина) и Курской области (Россия). Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгазу".

Как отмечается в сообщении, "Укртрансгаз" выполнил ежегодную проверку всех приграничных газоизмерительных станций и пунктов измерения расхода газа на входе и выходе из газотранспортной системы Украины в 2019 году, кроме одной.

"Проведены инспекции подтвердили, что определение количества и физико-химических показателей природного газа на приграничных газоизмерительных станциях и пунктах измерения расхода газа проводится в соответствии с условиями действующих контрактов и соглашений о подключении", - говорится в сообщении.

Последняя станция, которую осталось проверить, - российская ГИС "Суджа". "Сначала российский Газпром предложил провести проверку в период с 11 по 15 ноября, но потом сообщил, что не сможет принять украинскую делегацию в указанный период и пообещал предложить новые даты. Украинская сторона рассчитывает и настаивает на проведении проверки ГИС "Суджа" в этом году", - отметили в "Укртрансгазе.

Как сообщало РБК-Украина, "Укртрансгаз" завершил модернизацию газоизмерительной станции "Гребеники" (Одесская область). теперь станция готова осуществлять реверсную транспортировку газа в случае прекращения транзита голубого топлива из РФ.

Отметим, до заключения нового контракта относительно транзита газа российский "Газпром" хотел бы решить ряд своих задач. В частности, "Газпром" требует от Украины отказаться от судебных исков и возобновить закупку российского газа.