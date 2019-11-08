Україна вимагає перевірки російської газовимірювальної станції на кордоні

Фото: ГТС (Нафтогаз)

Газпром поки відмовляється допустити інспекторів

Україна наполягає на проведенні перевірки у цьому році російської газовимірювальної станції "Суджа" яка розташована на кордоні між Сумською областю (Україна) та Курською областю (Росія). Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Як зазначається в повідомленні, "Укртрансгаз" виконав щорічну перевірку усіх прикордонних газовимірювальних станцій та пунктів вимірювання витрати газу на вході та виході до/з газотранспортної системи України у 2019 році, окрім однієї.

"Проведені інспекції підтвердили, що визначення кількості та фізико-хімічних показників природного газу на прикордонних газовимірювальних станціях та пунктах вимірювання витрат газу проводиться у відповідності до умов діючих контрактів та угод про підключення", - йдеться в повідомленні.

Остання станція, яку залишилося перевірити, - російська ГВС "Суджа". "Спочатку російський Газпром запропонував провести перевірку у період з 11 по 15 листопада, але потім повідомив, що не зможе прийняти українську делегацію у зазначений період й пообіцяв запропонувати нові дати. Українська сторона розраховує й наполягає на проведенні перевірки ГВС "Суджа" у цьому році", - зазначили в "Укртрансгазі.

Як повідомляло РБК-Україна, "Укртрансгаз" завершив модернізацію газовимірювальної станції "Гребеники" (Одеська область). відтепер станція готова здійснювати реверсне транспортування газу у випадку припинення транзиту блакитного палива з РФ.

Відзначимо, до укладення нового контракту щодо транзиту газу російський "Газпром" хотів би вирішити ряд своїх завдань. Зокрема, "Газпром" вимагає від України відмовитися від судових позовів і відновити закупівлю російського газу.