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Украина требует прекращения членства России и Беларуси в МВФ

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Воскресенье 06 марта 2022 19:02
Украина требует прекращения членства России и Беларуси в МВФ Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина требует, чтобы Российскую Федерацию и Беларусь исключили из членства в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка. Премьер-министр Денис Шмигаль подписал официальное обращение к США, Канаде, Британии и другим странам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Шмыгаля.

"В письме приводим четкие аргументы и ссылаемся на многочисленные статьи Соглашения с МВФ и устава Международного банка реконструкции и развития, которые были отвергнуты Россией и Беларусью. Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия как война", - пишет Шмигаль.

Украина, со своей стороны, просит о поддержке стран большой семерки в реализации процедуры приостановления операций МВФ и Всемирного банка с Россией и Беларусью.

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Денис Шмыгаль Украина Российская Федерация Беларусь
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