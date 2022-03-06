Украина требует прекращения членства России и Беларуси в МВФ

Украина требует, чтобы Российскую Федерацию и Беларусь исключили из членства в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка. Премьер-министр Денис Шмигаль подписал официальное обращение к США, Канаде, Британии и другим странам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Шмыгаля.

"В письме приводим четкие аргументы и ссылаемся на многочисленные статьи Соглашения с МВФ и устава Международного банка реконструкции и развития, которые были отвергнуты Россией и Беларусью. Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия как война", - пишет Шмигаль.

Украина, со своей стороны, просит о поддержке стран большой семерки в реализации процедуры приостановления операций МВФ и Всемирного банка с Россией и Беларусью.