Украина требует полноправного членства в ЕС, - Зеленский

"Восточное партнерство" полезное для Украины, если это приближает ее к членству в Евросоюзе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина требует полноправного членства в ЕС. При этом отметив, что "Восточное партнерство" полезное для Украины, если это приближает ее к членству в Евросоюзе.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Восточное партнерство" не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому - стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", - заявил Зеленский.
Кроме того, президент отметил, что изначально целью инициативы была развитие сообщества Евросоюза с партнерами, которые разделяют европейские ценности и принципы. И добавил, что преимуществами такого объединения должны пользоваться все граждане стран-участниц.
Напомним, Украина заручилась поддержкой Швеции накануне саммита "Восточного партнерства".
Кроме того, Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября.
Автор: РБК-Украина