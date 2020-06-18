Украина требует полноправного членства в ЕС, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина требует полноправного членства в ЕС. При этом отметив, что "Восточное партнерство" полезное для Украины, если это приближает ее к членству в Евросоюзе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Восточное партнерство" не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому - стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что изначально целью инициативы была развитие сообщества Евросоюза с партнерами, которые разделяют европейские ценности и принципы. И добавил, что преимуществами такого объединения должны пользоваться все граждане стран-участниц.

Напомним, Украина заручилась поддержкой Швеции накануне саммита "Восточного партнерства".

Кроме того, Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября.