Україна вимагає повноправного членства в ЄС, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагає повноправного членства в ЄС. При цьому зазначивши, що "Східне партнерство" корисне для України, якщо це наближає її до членства в Євросоюзі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Східне партнерство" не має обмежувати амбіції партнерів. Комусь достатньо політичного діалогу, комусь - стратегічного партнерства з ЄС, хтось прагне інтеграції до спільного ринку на основі "чотирьох свобод", а хтось, як Україна, вимагає повноправного членства в ЄС", - заявив Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що від початку метою ініціативи була розбудова спільноти Євросоюзу з партнерами, які розділяють європейські цінності та принципи. Та додав, що перевагами такого об’єднання мають користуватися всі громадяни країн-учасниць.

Нагадаємо, Україна заручилася підтримкою Швеції напередодні саміту "Східного партнерства".

Крім того, Україна готується до проведення чергового саміту Україна-ЄС, який запланований на 1 жовтня.