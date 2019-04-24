Украина требует извинений от чешского издания из-за материала о Зеленском

Посольство Украины в Чехии требует извинений от чешского издания Český rozhlas за публикацию материала о победителе на выборах 2019 Владимира Зеленского под названием "Еврей во главе украинских фашистов". Об этом говорится в сообщении Twitter посольства.

Материал на сайте издания в виде авторской колонки обозревателя Яна Фингерланда появился 23 апреля.

"Уважаемый Český rozhlas Plus, вы считаете, что с такой статьей все в порядке? Это отвратительно, и мы ожидаем извинений", - заявили дипломаты.

В материале, в частности, отмечается, что три четверти избирателей выбрали открыто еврейского кандидата в президенты.

"В духе победителя можно было пошутить, что украинцы выбрали отчаянного еврейского клоуна просто потому, что попробовали все остальное и безуспешно", - пишет чешский обозреватель.

Отметим, Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины во втором туре 21 апреля. За него отдали голос 73,22% украинцев. Передача полномочий от Порошенко к Зеленскому должна состояться в течение месяца.

Лидеры государств и ключевые международные политики уже начали поздравлять Зеленского с победой.

РБК-Украина писало, что Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг провел беседу с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским и пригласил его посетить штаб-квартиру НАТО.

Кроме того, канцлер Ангела Меркель пригласила Зеленского в Германию.