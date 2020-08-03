Украина требует от Ирана привлечь к ответственности виновных в крушении рейса МАУ

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец заявила, что Украина требует от Ирана привлечь к ответственности виновных в катастрофе самолета МАУ. Украина настаивает на полном и независимом расследовании.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Требуем от иранской стороны обеспечить привлечение к ответственности виновных в катастрофе украинского боинга 737 под Тегераном", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что Украина вместе с Афганистаном, Великобританией, Канадой и Швецией в очередной раз призвали Иран осуществить полную компенсацию семьям жертв сбитого самолета МАУ.

Также замминистра добавила, что члены Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 под Тегераном вместе с представителями Ирана обсудили подготовку и организацию следующих раундов переговоров по сбитому украинскому лайнеру.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Украина довольна тем, что Иран подтвердил свою готовность выполнять международные обязательства по катастрофы самолета МАУ. Во время первого раунда переговоров с Ираном украинская сторона назвала ряд волнующих проблемных вопросов.

Как писало РБК-Украина, Иран согласился выплатить компенсации семьям жертв катастрофы самолета МАУ.

Однако, если иранская сторона откажется от своих обязательств, то Украина будет вынуждена обращаться в международные суды.