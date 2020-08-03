Україна вимагає від Ірану притягнути до відповідальності винних у крушінні рейсу МАУ

Заступник міністра юстиції Валерія Коломієць заявила, що Україна вимагає від Ірану притягнути до відповідальності винних у катастрофі літака МАУ. Україна наполягає на повному та незалежному розслідуванні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

"Вимагаємо від іранської стороні забезпечити притягнення до відповідальності винних у катастрофі українського боїнгу 737 під Тегераном", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що Україна разом із Афганістаном, Великою Британією, Канадою та Швецією вчергове закликали Іран здійснити повну компенсацію сім’ям жертв збитого літака МАУ.

Також замміністра додала, що члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 під Тегераном разом із представниками Ірану обговорили підготовку та організацію наступних раундів переговорів щодо збитого українського лайнера.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що Україна задоволена тим, що Іран підтвердив свою готовність виконувати міжнародні зобов'язання щодо катастрофи літака МАУ. Під час першого раунду переговорів з Іраном українська сторона назвала ряд хвилюючих проблемних питань.

Як писало РБК-Україна, Іран погодився виплатити компенсації сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.

Однак, якщо іранська сторона відмовиться від своїх зобов'язань, то Україна буде змушена звертатися до міжнародних судів.