Украина в ТКГ инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности, но даты еще нет

По словам Арестовича, украинская делегация все еще не получила ответа от представителей ОБСЕ.

"Мы инициировали внеочередное заседание. Ждем ответа от ОБСЕ. Дату и время определяют они", - сказал он.

Предложение провести заседание подгруппы по безопасности украинская сторона высказала еще на вчерашних переговорах ТКГ. Но представители ОБСЕ пока что не дают своего согласия.

В то же время сегодня представители террористической организации "ДНР" заявили, что якобы тоже инициировали встречу подгруппы по безопасности. Причина - гибель мирного жителя Донецка якобы в результате обстрела. Однако боевики "ДНР" не являются официальной стороной переговоров в ТКГ.