Украина инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности ТКГ
Сегодня, 14 апреля, состоялось общее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на уровне глав делегаций. В ходе заседания обсуждали комплекс дополнительных мер для обеспечения соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.
"Стороны согласились, что продолжение обсуждения должно происходить в Подгруппе по безопасности, поэтому украинская сторона инициировала ее внеочередное заседание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основной целью комплекса дополнительных мер должно стать совершенствование доказательной базы фиксации нарушений режима прекращения огня, что невозможно достичь без дополнительного допуска СММ ОБСЕ на подконтрольные территории.
Ранее сообщалось, что стягивание российских войск к границам Украины могут обсудить на уровне Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе.
Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что угрозы Российской Федерации вышли на государственный уровень. Поэтому Киеву следует быть готовым ко всему.