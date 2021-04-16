Украина в ТКГ инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности, но даты еще нет
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Но дата и время заседания еще не определены.
Об этом РБК-Украина рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
По словам Арестовича, украинская делегация все еще не получила ответа от представителей ОБСЕ.
"Мы инициировали внеочередное заседание. Ждем ответа от ОБСЕ. Дату и время определяют они", - сказал он.
Предложение провести заседание подгруппы по безопасности украинская сторона высказала еще на вчерашних переговорах ТКГ. Но представители ОБСЕ пока что не дают своего согласия.
В то же время сегодня представители террористической организации "ДНР" заявили, что якобы тоже инициировали встречу подгруппы по безопасности. Причина - гибель мирного жителя Донецка якобы в результате обстрела. Однако боевики "ДНР" не являются официальной стороной переговоров в ТКГ.
Напомним, на вчерашнем заседании ТКГ украинская сторона предложила вернуться к всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе. Украина также заявила о необходимости усилить эффективный контроль за его исполнением.
Кроме того, глава украинской делегации Леонид Кравчук заявляв, что на заседании ТКГ будет поднят вопрос стягивания российских войск к границе с Украиной.