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Україна в ТКГ ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки, але дати ще немає

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 15:57
Україна в ТКГ ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки, але дати ще немає Фото: Олексій Арестович, представник української делегації ТКГ (facebook.com/assistantschool)
Автор: Владислав Красінський

Українська делегація в Тристоронньої контактній групі ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки. Але дата і час засідання ще не визначені.

Про це РБК-Україна розповів представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

За словами Арестовича, українська делегація все ще не отримала відповіді від представників ОБСЄ.

"Ми ініціювали позачергове засідання. Чекаємо відповіді від ОБСЄ. Дату і час визначають вони", - сказав він.

Пропозицію провести засідання підгрупи з безпеки українська сторона висловила ще на вчорашніх переговорах ТКГ. Але представники ОБСЄ поки що не дають своєї згоди.

Водночас сьогодні представники терористичної організації "ДНР" заявили, що нібито теж ініціювали зустріч підгрупи з безпеки. Причина - загибель мирного жителя Донецька нібито в результаті обстрілу. Однак бойовики "ДНР" не є офіційною стороною переговорів в ТКГ.

Нагадаємо, на вчорашньому засіданні ТКГ українська сторона запропонувала повернутися до всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. Україна також заявила про необхідність посилити ефективний контроль за його виконанням.

Крім того, глава української делегації Леонід Кравчук заявляв, що на засіданні ТКГ буде піднято питання стягування російських військ до кордону з Україною.

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