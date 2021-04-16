Україна в ТКГ ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки, але дати ще немає

Українська делегація в Тристоронньої контактній групі ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки. Але дата і час засідання ще не визначені.

Про це РБК-Україна розповів представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

За словами Арестовича, українська делегація все ще не отримала відповіді від представників ОБСЄ.

"Ми ініціювали позачергове засідання. Чекаємо відповіді від ОБСЄ. Дату і час визначають вони", - сказав він.

Пропозицію провести засідання підгрупи з безпеки українська сторона висловила ще на вчорашніх переговорах ТКГ. Але представники ОБСЄ поки що не дають своєї згоди.

Водночас сьогодні представники терористичної організації "ДНР" заявили, що нібито теж ініціювали зустріч підгрупи з безпеки. Причина - загибель мирного жителя Донецька нібито в результаті обстрілу. Однак бойовики "ДНР" не є офіційною стороною переговорів в ТКГ.