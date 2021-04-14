UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина в ТКГ на фоне обострения на Донбассе выступила за всеобъемлющее прекращение огня

Автор: РБК-Украина

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе считает критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня. Кроме того, необходимо усилить эффективный контроль за его исполнением.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинской делегации в ТКГ.

"Продвижения по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнена главное, базовое условие - не достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня", - говорится в заявлении.

Также Украина настаивает на том, что боевики должны обеспечить свободный а беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

Кроме того, от оккупантов требуют предоставить беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, освободить удерживаемых, а также разблокировать работу КПВВ.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перед заседанием направил предложения относительно усиления перемирия на Донбассе, однако Россия не отреагировала.

РБК-Украина писало, что на сегодня нет конструктивной работы в ТКГ относительно Донбасса, поскольку российская сторона блокирует ее своими провокациями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассКонтактная группа
Читайте также
Боевики продолжают накапливать вооружения и технику на Донбассе
Украина в ТКГ поднимет вопрос стягивания российских войск
Прогноз погоды