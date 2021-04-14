Украина в ТКГ на фоне обострения на Донбассе выступила за всеобъемлющее прекращение огня

"Продвижения по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнена главное, базовое условие - не достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня", - говорится в заявлении.

Также Украина настаивает на том, что боевики должны обеспечить свободный а беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

Кроме того, от оккупантов требуют предоставить беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, освободить удерживаемых, а также разблокировать работу КПВВ.