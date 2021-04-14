Україна в ТКГ на фоні загострення на Донбасі виступила за всеосяжне припинення вогню

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі вважає критично важливим повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню. Крім того, необхідно посилити ефективний контроль за його виконанням.
"Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконана головна, базова умова - досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню", - йдеться в заяві.
Також Україна наголошує на тому, що бойовики повинні забезпечити вільний а безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території України.
Крім того, від окупантів вимагають надати безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб, звільнити утримуваних, а також розблокувати роботу КПВВ.
Раніше повідомлялося, що голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук перед засіданням направив пропозиції щодо посилення перемир'я на Донбасі, однак Росія не відреагувала.
РБК-Україна писало, що на сьогодні немає конструктивної роботи в ТКГ щодо Донбасу, оскільки російська сторона блокує її своїми провокаціями.