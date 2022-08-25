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Украина в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО, - Пентагон

Фото: В Пентагоне ожидают, что Украина в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО, (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Соединенных Штатах ожидают, что Украина в течение следующих нескольких лет постепенно перейдет на вооружение Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны США по политическим вопросам Колина Каля во время брифинга.

Он ответил, считает ли Вашингтон, что Киев через три года будет полностью интегрирован в систему вооружений НАТО и не потребует вооружений советского образца.

"Не исключено, что спустя годы они все еще могут использовать системы и боеприпасы, которые сами производят. Однако я скажу, что, согласно моим ожиданиям, в сроки, о которых мы здесь говорим, Украина постепенно перейдет на вооружение стандартов Альянса", - сказал представитель Пентагона.

Каль добавил, что за последние месяцы более 50 стран оказали Украине военную помощь.

"В идеале будущее украинской армии будет базироваться не на десятках различных систем, а на гораздо меньшем количестве систем, которые проще поддерживать и обслуживать", - подытожил заместитель главы Минобороны США.

Напомним, сегодня, 24 августа, президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

Отдельно в него войдут системы противовоздушной обороны и новые разведывательные беспилотники.

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