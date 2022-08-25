Украина в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО, - Пентагон

Он ответил, считает ли Вашингтон, что Киев через три года будет полностью интегрирован в систему вооружений НАТО и не потребует вооружений советского образца.

"Не исключено, что спустя годы они все еще могут использовать системы и боеприпасы, которые сами производят. Однако я скажу, что, согласно моим ожиданиям, в сроки, о которых мы здесь говорим, Украина постепенно перейдет на вооружение стандартов Альянса", - сказал представитель Пентагона.

Каль добавил, что за последние месяцы более 50 стран оказали Украине военную помощь.

"В идеале будущее украинской армии будет базироваться не на десятках различных систем, а на гораздо меньшем количестве систем, которые проще поддерживать и обслуживать", - подытожил заместитель главы Минобороны США.