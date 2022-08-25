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Україна протягом кількох років поступово перейде на озброєння НАТО, - Пентагон

Фото: У Пентагоні очікують, що Україна протягом кількох років поступово перейде на озброєння НАТО, (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Сполучених Штатах очікують, що Україна протягом наступних декількох років поступово перейде на озброєння Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони США з політичних питань Коліна Каля під час брифінгу.

Він відповів, чи вважає Вашингтон, що Київ через три роки буде повністю інтегрований у систему озброєнь НАТО та не потребуватиме озброєнь радянського зразка.

"Не виключено, що через роки вони все ще можуть використовувати системи та боєприпаси, які самі виробляють. Однак я скажу, що, згідно з моїми очікуваннями, у терміни, про які ми тут говоримо, Україна поступово перейде на озброєння стандартів Альянсу", - сказав представник Пентагону.

Каль додав, що за останні місяці понад 50 країн надали Україні військову допомогу.

"В ідеалі майбутнє української армії базуватиметься не на десятках різних систем, а на набагато меншій кількості систем, які простіше підтримувати та обслуговувати", - підсумував заступник глави Міноборони США.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

Зокрема до нього увійдуть системи протиповітряної оборони та нові розвідувальні безпілотники.

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