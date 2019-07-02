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Україна суттєво збільшила запаси газу у в ПСГ

Новини » Економіка    02.07.2019 - 13:17
Україна суттєво збільшила запаси газу у в ПСГ
Ілюстративне фото (УНІАН)

За червень запаси газу зросли на 2,2 млрд куб. м

Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) України за червень 2019 року зросли на 2,16 млрд куб. м до 13,54 млрд куб. м. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Як зазначається в повідомленні, таким чином, наразі в ПСГ знаходиться на 2,36 млрд куб. м більше газу, ніж торік. 

Україна продовжує накопичення газу в ПСГ в рамках підготовки до наступного опалювального сезону, оскільки для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019/2020 рр. необхідно накопичити в ПСГ близько 20 млрд куб. м газу, додали в прес-службі.

Україна суттєво збільшила запаси газу у в ПСГ

naftogaz.com

Нагадаємо, АТ "Укртрансгаз" на початок червня закачав у підземні сховища газу (ПСГ) 515 млн куб. м газу за договорами з 24 компаніями-нерезидентами, оскільки з початку квітня компанія активно пропонує нерезидентам послугу зберігання газу в українських ПСГ в режимі "митного складу".

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначав, що для того, аби пройти цю зиму, "Нафтогазу" потрібно закачати в підземні газові сховища на три мільярда кубометрів газу більше звичного обсягу. Це близько 20 млрд кубометрів.

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