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Украина стремится получить четкую перспективу членства в ЕС, - Зеленский

Киев, Среда 23 сентября 2020 12:22
Украина стремится получить четкую перспективу членства в ЕС, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина стремится получить от Европейского союза четкую и сформулированную перспективу членства в ЕС. Дальнейшая интеграция станет одной из тем ближайшего саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

Об этом в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает сайт президента.

По его словам, Украина может многое дать Европе.

"Мы - европейская страна и можем многое дать Европе, работая совместно, от ситуации в Украине зависит немало на Европейском континенте, поэтому было бы логично, если бы Украина стала полноправным членом Европейского союза. Мы стремимся получить от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства для Украины", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас Киев работает над максимальным использованием потенциала Соглашения об ассоциации для дальнейшей евроинтеграции, а также над адаптацией торговой части соглашения к нынешним экономическим реалиям.

Зеленский добавил, что Словакия в свое время успешно преодолела вызовы на пути европейской и евроатлантической интеграции, получив четко сформулированную перспективу членства в ЕС и НАТО.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что европейские лидеры должны четко назвать условия для вступления Украины в Европейский союз.

Кроме того, он анонсировал реформы для получения Плана действий по членству в НАТО.

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