Україна прагне отримати чітку перспективу членства в ЄС, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна прагне отримати від Європейського союзу чітку і сформульовану перспективу членства в ЄС. Подальша інтеграція стане однією з тем найближчого саміту Україна-ЄС у Брюсселі.

Про це в інтерв'ю словацькому виданню Hospodarske noviny заявив президент України Володимир Зеленський, передає сайт президента.

За його словами, Україна може багато дати Європі.

"Ми - європейська країна і багато можемо дати Європі, працюючи спільно, від ситуації в Україні залежить чимало на Європейському континенті, тому було б логічно, якби Україна стала повноправним членом Європейського союзу. Ми прагнемо отримати від ЄС чітку, ясно сформульовану перспективу членства для України", - зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що зараз Київ працює над максимальним використанням потенціалу Угоди про асоціацію для подальшої євроінтеграції, а також над адаптацією торговельної частини угоди до нинішніх економічних реалій.

Зеленський додав, що Словаччина у свій час успішно подолала виклики на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, отримавши чітко сформульовану перспективу членства в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що європейські лідери повинні чітко назвати умови для вступу України до Європейського союзу.

Крім того, він анонсував реформи для отримання Плану дій щодо членства в НАТО.