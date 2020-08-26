ЕС должен четко объявить условия для получения Украиной полноправного членства, - президент

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский считает, что для украинцев очень важна понятная позиция Европы в отношении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры должны четко объявить условия для получения Украиной членства в Европейском Союзе. После этого будет понятно, сколько нужно времени для евроинтеграции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Я считаю, что для украинцев очень важна понятна позиция Европы в отношении Украины. И я ставил вопрос многим лидерам Европы: "Вы должны ответить украинском, что вы хотите, чтобы украинцы сделали шаг за шагом, чтобы стать членами ЕС", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что после получения конкретного перечня шагов будет понятно, что надо сделать, и сколько нужно времени на это.

"Чтобы у всех было понимание, что нам нужно сейчас - и Украине, и Европе. Мне кажется, нам просто нужно сделать такую страну, которую очень хочет Европа. А решать все-таки должна Украина", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский считает, что Европейский Союз в целом хочет, чтобы Украина была партнером и имела членство.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины одобрил 16 законопроектов и постановлений для европейской интеграции Украины.

Также заместитель главы Министерства иностранных дел Василий Боднар заявил, что Россия дестабилизирует политическую обстановку в Украине, чтобы воспрепятствовать евроинтеграции.