Украина ставит перед собой нереальные климатические амбиции, - эколог

Украинские власти планируют принять новую версию Национально-определенного вклада к Парижскому договору (НВВ2), который содержит цели амбициознее, чем даже в ЕС. Так, Украина заявила о намерении снизить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году от уровня 1990 года, в то время как ЕС планирует достичь планки в 55%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал, опубликованный на сайте "Экополитика".

Но если в Европе заложили на реализацию своего плана 503 млрд евро, то Украина - ни копейки. Такой подход угрожает нашей стране закрытием предприятий, которые не смогут соответствовать завышенным нормам Министерства окружающей среды, а соответственно - потерей рабочих мест и снижением бюджетных поступлений.

Как указывают журналисты, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявил, что конкретных мер по реализации НВВ2 пока не существует. То есть, фактически министр прямо признает: НВВ2 это декларация - бумага, а не забота об окружающей среде, ведь денег на "зеленую" трансформацию у Украины нет.

"Ориентировочная сумма инвестиций для выполнения (Украиной - ред.) этой задачи, согласно расчетам министерства, составляет 102 млрд долларов за десять лет. Но никаких источников таких инвестиций в моделировании не указано. В то же время, Евросоюз ставит себе не такую ​​амбициозную цель: уменьшение ПГ на 55%. Он закладывает на реализацию целей "зеленого" курса 503 млрд евро", - подчеркивается в материале.

В Федерации работодателей также предупреждают, что воздействие на окружающую среду не должно вызывать потерю рабочих мест на украинских предприятиях.

"А именно это может произойти в случае, если цели украинского правительства будут слишком амбициозными. Мы не можем позволить, чтобы за счет благосостояния украинского народа другие страны, развиваясь, осуществляли дополнительные выбросы СО2", - добавляют нем.

Все страны мира - и развитые, и развивающиеся, провозглашают экономические и социальные цели, и уже на их основе принимают решения о сокращении выбросов СО2.

"Большинство украинцев беспокоит качество питьевой воды, свалки, вырубка лесов, загрязнение водоемов и, наконец, стоимость коммунальных платежей. Однако принятие амбициозного НВВ2 никак положительно не повлияет на состояние окружающей среды и качество жизни украинцев сегодня", - отмечает издание.

Именно поэтому, по мнению экологов, власти должны реализовать экологическую политику, опираясь на экономическую и социальную ситуацию, и разработать настоящий план по сокращению выбросов, а не оторванный от реальности.

"В Европейской бизнес-ассоциации считают, что проект НВВ2 для Украины должен предусматривать три важных компонента: установление коридора снижения выбросов на уровне 40-45% при условии привлечения не менее 15-20 млрд долларов инвестиций на мероприятия по декарбонизации. То есть, профессиональные и бизнес ассоциации понимают, что бремя инвестиций ляжет именно на бизнес и поэтому отстаивают те же подходы, что использует и ЕС", - резюмирует издание.