Україна ставить перед собою нереальні кліматичні амбіції, - еколог

Українська влада планує ухвалити нову версію Національно-визначеного внеску до Паризької угоди (НВВ2), який містить цілі амбітніші, ніж навіть у ЄС. Так, Україна заявила про намір знизити викиди парникових газів на 65% до 2030 року від рівня 1990 року, у той час як ЄС планує досягти планки в 55%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал, опублікований на сайті "Екополітика".

Але якщо в Європі заклали на реалізацію свого плану 503 мільярди євро, то Україна - жодної копійки. Такий підхід загрожує нашій країні закриттям підприємств, які не зможуть відповідати завищеним нормам Міндовкілля, а відповідно - втратою робочих місць та зниженням бюджетних надходжень.

Як вказують журналісти, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський заявив, що конкретних заходів для реалізації НВВ2 наразі не існує. Тобто, фактично міністр прямо визнає: НВВ2 це декларація - папір, а не турбота про довкілля, адже грошей на "зелену" трансформацію в Україні нема.

"Орієнтовна сума інвестицій для виконання (Україною - Ред.) цього завдання, згідно з розрахунками міністерства, становить 102 млрд доларів за десять років. Але жодних джерел таких інвестицій у моделюванні не вказано. Водночас, Євросоюз ставить собі не таку амбітну ціль: зменшення ПГ на 55%. Він закладає на реалізацію цілей "зеленого" курсу 503 млрд євро", - підкреслюється у матеріалі.

У Федерації роботодавців також попереджають, що вплив на довкілля не повинен спричиняти втрату робочих місць на українських підприємствах.

"А саме це може статися у випадку, якщо цілі українського уряду будуть занадто амбіційними. Ми не можемо дозволити, щоб за рахунок добробуту українського народу інші країни, розвиваючись, здійснювали додаткові викиди СО2", - додають ньому.

Усі країни світу - і розвинуті, і ті, що розвиваються, проголошують економічні і соціальні цілі, і вже на їх основі приймають рішення про скорочення викидів СО2.

"Більшість українців турбує якість питної води, сміттєзвалища, вирубка лісів, забруднення водойм і, нарешті, вартість комунальних платежів. Проте ухвалення амбітного НВВ2 жодним чином позитивно не вплине на стан довкілля та якість життя українців сьогодні", - наголошує видання.

Саме тому, на переконання екологів, влада має реалізувати екологічну політику, опираючись на економічну та соціальну ситуацію, і розробити справжній план по скороченню викидів, а не відірваний від реальності.

"У Європейській бізнес-асоціації вважають, що проєкт НВВ2 для України повинен передбачати три важливих компоненти: встановлення коридору зниження викидів на рівні 40-45% за умови залучення не менш ніж 15-20 млрд доларів інвестицій на заходи з декарбонізації. Тобто, професійні та бізнес асоціації розуміють що тягар інвестицій ляже саме на бизнес і тому відстоюють ті ж підходи, що використовує і ЄС", - резюмує видання.