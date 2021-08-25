Украина не может стать членом НАТО до деоккупации, - президент Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сделала важное заявление о вступлении Украины в НАТО. Украина не сможет стать членом Североатлантического Альянса, пока не вернет все оккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова Кальюлайд в интервью "Европейской правде" .

По ее словам, Эстония поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным.

На уточняющий вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией предпосылкой вступления Украины в НАТО, она ответила утвердительно: "Абсолютно! Нужно решение (конфликта, - ред.).Надеюсь, через переговоры. Рано или поздно".