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Украина не может стать членом НАТО до деоккупации, - президент Эстонии

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Киев, Среда 25 августа 2021 10:29
Украина не может стать членом НАТО до деоккупации, - президент Эстонии Фото: президент Эстонии Керсти Кальюлайд (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сделала важное заявление о вступлении Украины в НАТО. Украина не сможет стать членом Североатлантического Альянса, пока не вернет все оккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова Кальюлайд в интервью "Европейской правде".

По ее словам, Эстония поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным.

На уточняющий вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией предпосылкой вступления Украины в НАТО, она ответила утвердительно: "Абсолютно! Нужно решение (конфликта, - ред.).Надеюсь, через переговоры. Рано или поздно".

Также она заявила, что Евросоюз должен быть смелее в вопросе расширения. Однако, Украина не подходит под требования членства в ЕС.

Ранее в Еврокомиссии оценили перспективы вступления Украины в ЕС.

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