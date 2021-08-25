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Нужно 20 лет работы: президент Эстонии сделала заявление о вступлении Украины в ЕС

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Киев, Среда 25 августа 2021 09:56
Нужно 20 лет работы: президент Эстонии сделала заявление о вступлении Украины в ЕС Фото: президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Евросоюз должен быть смелее в вопросе расширения. Однако, Украина не подходит под требования членства в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова Кальюлайд в интервью "Европейской правде".

По ее словам, нужно какое-то решение для Восточных партнеров: "либо мы предлагаем им полноценное членство, либо создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции (Украины, Молдовы, Грузии, - ред)".

"Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС!", - заявила Кальюлайд.

Президент Эстонии заявила, что в ЕС готовы помогать этим изменениям, "но работу выполнять вам, и это тяжелая работа".

Напомним, в Еврокомиссии оценили перспективы вступления Украины в ЕС.

Ранее Украина и Грузия обсудили ускорение членства в ЕС и НАТО.

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