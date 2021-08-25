Україна не може стати членом НАТО до деокупації, - президент Естонії

Президент Естонії Керсті Кальюлайд зробила важливу заяву про вступ України до НАТО. Україна не зможе стати членом Північноатлантичного Альянсу, доки не поверне всі окуповані території.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова Кальюлайд в інтерв'ю "Європейській правді" .

За її словами, Естонія підтримує ПДЧ та зближення України з НАТО, але неясно, коли це стане можливим.

На уточнююче запитання про те, чи є відновлення контролю над всією територією передумовою вступу України до НАТО, вона відповіла ствердно: "Абсолютно! Потрібно вирішення (конфлікту, - ред.).Сподіваюся, через переговори. Рано чи пізно".