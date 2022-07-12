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Украина стала участником программы по разработке технологий для армий стран НАТО

Фото: Украина стала участником программы по разработке технологий для армий стран НАТО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украина стала участником многосторонней программы взаимосовместимости (MIP). Эта программа занимается реализацией технического сотрудничества армий стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Теперь Украина в качестве ассоциированного члена MIP получит право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов.

Отмечается, что при поддержке Трастового фонда C4 Украина-НАТО и программы MIP внесен большой вклад в развитие украинской системы мониторинга "Дельта", которая с 2016 года разрабатывается украинскими военными IТ-специалистами.

Именно на примере работы этой системы украинская команда представляла потенциал Украины на заседании MIP Steering Group.

MIP

Напомним, ранее Украина предложила НАТО создать на его восточном фланге, например в Польше, военный хаб "НАТО-Восток", который станет аналогом проекта "НАТО-Юг" в Неаполе.

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