Украина стала участником программы по разработке технологий для армий стран НАТО

Украина стала участником многосторонней программы взаимосовместимости (MIP). Эта программа занимается реализацией технического сотрудничества армий стран НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.
Теперь Украина в качестве ассоциированного члена MIP получит право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов.
Отмечается, что при поддержке Трастового фонда C4 Украина-НАТО и программы MIP внесен большой вклад в развитие украинской системы мониторинга "Дельта", которая с 2016 года разрабатывается украинскими военными IТ-специалистами.
Именно на примере работы этой системы украинская команда представляла потенциал Украины на заседании MIP Steering Group.
MIP
Напомним, ранее Украина предложила НАТО создать на его восточном фланге, например в Польше, военный хаб "НАТО-Восток", который станет аналогом проекта "НАТО-Юг" в Неаполе.
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