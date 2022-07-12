Украина стала участником программы по разработке технологий для армий стран НАТО

Теперь Украина в качестве ассоциированного члена MIP получит право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов.

Отмечается, что при поддержке Трастового фонда C4 Украина-НАТО и программы MIP внесен большой вклад в развитие украинской системы мониторинга "Дельта", которая с 2016 года разрабатывается украинскими военными IТ-специалистами.

Именно на примере работы этой системы украинская команда представляла потенциал Украины на заседании MIP Steering Group.

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