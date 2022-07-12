Україна стала учасником програми з розробки технологій для армій країн НАТО

Україна стала учасником багатосторонньої програми взаємосумісності (MIP). Ця програма займається реалізацією технічного співробітництва армій країн НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.
Тепер Україна в якості асоційованого члена MIP отримає право спільно розробляти і вносити зміни в ключові стандарти НАТО, що стосуються взаємодії систем бойового управління і суміжних стандартів.
Відзначається, що за підтримки Трастового фонду C4 Україна-НАТО і програми MIP внесений великий внесок у розвиток української системи моніторингу "Дельта", яка з 2016 року розробляється українськими військовими ІТ-фахівцями.
Саме на прикладі роботи цієї системи українська команда представляла потенціал України на засіданні MIP Steering Group.
MIP
Нагадаємо, раніше Україна запропонувала НАТО створити на його східному фланзі, наприклад у Польщі, військовий хаб "НАТО-Схід", який стане аналогом проекту "НАТО-південь" в Неаполі.
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