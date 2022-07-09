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Украина предложила НАТО создать военный хаб: стали известны подробности

Новина українською →
Украина, Суббота 09 июля 2022 15:58
Украина предложила НАТО создать военный хаб: стали известны подробности Фото: Украина предложила НАТО создать военный хаб (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина предлагает НАТО создать на его восточном фланге, например в Польше, военный хаб "НАТО-Восток", который станет аналогом проекта "НАТО-Юг" в Неаполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Укринформ.

"Украина должна и будет продолжать усиливать взаимодействие с Североатлантическим союзом. В своем видеообращении к главам государств и правительств на саммите НАТО в Мадриде президент Владимир Зеленский подчеркнул, что необходимо пересмотреть понимание восточного фланга НАТО. Следовательно, предлагаю совместно подумать над созданием в восточной части Альянса, например, в Польше, хаба НАТО-Восток. В качестве модели можно взять уже успешно функционирующий подобный проект хаб НАТО-Юг", - сказала Джапарова.

Она добавила, что этот проект может создать легитимную основу для привлечения партнеров Альянса, в частности Украины, к большему практическому взаимодействию с НАТО, что очень важно для нас.

"Это будет способствовать нашему евроатлантическому прогрессу и позволит наращивать взаимодействие по таким важным направлениям, как обеспечение безопасности общих границ или противодействие нелегальной миграции, контрабанде и торговле людьми", - отметила замминистра.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что неприятие Украины в НАТО – исторически ошибочное решение. Там всегда находили причину, почему Украина не может стать членом Североатлантического союза.

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