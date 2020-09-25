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Украина стала соавтором резолюции ООН о праве на безопасную воду

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина стала соавтором резолюции Совета по правам человека ООН о праве на безопасную воду и санитарию. В резолюции подчеркивают важность доступа каждого человека к чистой, безопасной, питьевой воде.

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Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Как пояснили в МИД, эта резолюция важна для Украины в контексте нарушения прав людей, в том числе на доступ к безопасной воде, на оккупированных территориях Донбасса.

"Варварское отношение к оккупированным территориям и природным ресурсам Украины уже привело к настоящей экологической катастрофе на Донбассе... Это угрожает водным ресурсам не только оккупированной части Донбасса, но и прилегающей подконтрольной территории Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, как отмечают в МИД, чрезмерная эксплуатация природных ресурсов в оккупированном Крыму ставит под угрозу доступ к питьевой воде для его населения. Оккупанты требуют все большего количества воды для милитаризации полуострова.

"Ситуация осложняется активным переселением Россией своих граждан в оккупированный Крым с целью замены демографического состава населения полуострова. РФ как государство-оккупант обязана обеспечивать права и потребности населения на оккупированных территориях, в том числе по санитарии и безопасной воде", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, ранее оккупационные "власти" Крыма сообщили о превышении в 1000 раз нормы загрязнения крупнейшей реки полуострова.

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