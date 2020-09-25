Україна стала співавтором резолюції ООН щодо права на безпечну воду

Україна стала співавтором резолюції Ради з прав людини ООН щодо права на безпечну воду та санітарію. У резолюції наголошують на важливості доступу кожної людини до чистої, безпечної, питної води.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Як пояснили в МЗС, ця резолюція важлива для України в контексті порушення прав людей, в тому числі на доступ до безпечної води, на окупованих територіях Донбасу.

"Варварське ставлення до окупованих територій і природних ресурсів України вже призвело до справжньої екологічної катастрофи на Донбасі... Це загрожує водним ресурсам не лише окупованої частини Донбасу, а й прилеглій підконтрольній території України", - наголосили у відомстві.

Крім того, як зазначають в МЗС, надмірна експлуатація природних ресурсів в окупованому Криму ставить під загрозу доступ до питної води для його населення. Окупанти потребують дедалі більшої кількості води для мілітаризації півострову.

"Ситуація ускладнюється активним переселенням Росією своїх громадян в окупований Крим з метою заміни демографічного складу населення півострова. РФ як держава-окупант зобов’язана забезпечувати права і потреби населення на окупованих територіях, у тому числі щодо санітарії та безпечної води", - йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо, раніше окупаційна "влада" Криму повідомила про перевищення в 1000 разів норми забруднення найбільшої річки півострову.