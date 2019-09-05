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Украина стала "серой зоной" для РФ в борьбе с Западом, - Скибицкий

Новости » Политика    05.09.2019 - 14:17
Украина стала "серой зоной" для РФ в борьбе с Западом, - Скибицкий
Фото: Вадим Скибицкий (uacrisis.org)

Разведка подготовила 8 сценариев развития ситуации в Украине на ближайшие 10 лет

Украина на сегодня стала "серой зоной" для Российской Федерации в противостоянии с США и Североатлантическим альянсом (НАТО). Такое мнение в интервью "Укринформу" выразил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

В частности, он отметил, что разведка подготовила анализ внешней ситуации в сфере безопасности на ближайшие 10 лет и определила восемь возможных сценариев. При этом, в четырех сценариях будут задействованы Вооруженные силы Украины.

"Первое, это вооруженная агрессия против нашего государства. Второе, это внутренний конфликт на территории нашего государства, который может быть поддержан извне. А это, по сути, нынешний вооруженный конфликт на востоке, который поддерживается Российской Федерацией. Следующий - это возможный пограничный конфликт", - отметил Скибицкий.

По его словам, такой пограничный конфликт может быть спровоцирован за счет проведения специальных операций. Четвертым сценарием он назвал возможное втягивание Украины в противостояние между мировыми державами.

"Если говорить об этом аспекте, мы видим насколько сейчас идет такое мощное противостояние между США и НАТО и Российской Федерацией. И Украина стала "серой зоной" для России. Именно поэтому РФ наращивает группировку у наших границ", - добавил Скибицкий.

Напомним, ранее Скибицкий заявил, что Российская Федерация отработает фактическое вторжение в Украину на учениях "Кавказ 2020". Он также отметил, что Москва завершает формирование трех дивизий на границе с Украиной.

Кроме того, по данным украинской разведки, российские средства противовоздушной обороны в Крыму уже сегодня накрывают территорию почти до самого Киева.

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