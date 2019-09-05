Україна стала "сірою зоною" для РФ у боротьбі з Заходом, - Скібіцький

Фото: Вадим Скібіцький (uacrisis.org)

Розвідка підготувала 8 сценаріїв розвитку ситуації в Україні на найближчі 10 років

Україна на сьогодні стала "сірою зоною" для Російської Федерації в протистоянні з США і Північноатлантичним альянсом (НАТО). Таку думку в інтерв'ю "Укрінформу" висловив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Зокрема, він зазначив, що розвідка підготувала аналіз зовнішньої ситуації у сфері безпеки на найближчі 10 років і визначила вісім можливих сценаріїв. При цьому, у чотирьох сценаріях будуть задіяні Збройні сили України.

"Перше, це збройна агресія проти нашої держави. Друге, це внутрішній конфлікт на території нашої держави, який може бути підтриманий ззовні. А це, по суті, нинішній збройний конфлікт на сході, який підтримується Російською Федерацією. Наступний - це можливий прикордонний конфлікт", - зазначив Скібіцький.

За його словами, такий прикордонний конфлікт може бути спровокований за рахунок проведення спеціальних операцій. Четвертим сценарієм він назвав можливе втягування України у протистояння між світовими державами.

"Якщо говорити про цей аспект, ми бачимо наскільки зараз йде таке потужне протистояння між США і НАТО і Російською Федерацією. І Україна стала "сірою зоною" для Росії. Саме тому РФ нарощує угруповання біля наших кордонів", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, раніше Скібіцький заявив, що Російська Федерація відпрацює фактичне вторгнення в Україну на навчаннях "Кавказ 2020". Він також зазначив, що Москва завершує формування трьох дивізій на кордоні з Україною.

Крім того, за даними української розвідки, російські засоби протиповітряної оборони в Криму вже сьогодні накривають територію майже до самого Києва.