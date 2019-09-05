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Россия отработает вторжение в Украину на учениях "Кавказ 2020", - ГУР

Новости » Политика    05.09.2019 - 13:56
Россия отработает вторжение в Украину на учениях "Кавказ 2020", - ГУР
Фото: Вадим Скибицкий (mil.gov.ua)

На границе с Украиной завершается формирования трех российских дивизий

Российская Федерация отработает фактическое вторжение в Украину на учениях "Кавказ 2020". Об этом в интервью "Укринформу" рассказал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

По его словам, на сегодня российское вторжение остается одной из основных угроз.

"РФ поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск. Сегодня, начиная с 2015 года, уже, по сути, завершается формирование трех российских дивизий возле нашей границы", - отметил Скибицкий.

Он уточнил, что речь идет о 3-й, 144-й и 150-й мотострелковых дивизиях. Кроме того, продолжается формирование 8-й армии в Южном военном округе, которая непосредственно будет действовать на украинском направлении.

"И согласно планам, которые существуют в РФ, основные мероприятия планируется завершить уже в конце 2019 - начале 2020 года…Кстати, именно в следующем году планируются учения "Кавказ-2020", где планы по применению новых формирований против нашего государства уже будут практически отработаны на полигонах, в учебных центрах Южного военного округа, в том числе и на территории Крыма", - добавил Скибицкий.

Напомним, ранее Скибицкий заявил, что российские средства противовоздушной обороны в аннексированном Крыму способны достичь Киева. Кроме того, по данным украинской стороны, размещенные на полуострове вооружения позволяют Москве проводить операции на всей акватории Черного моря.

Отметим, ранее также Россия анонсировала международные военные учения в сентябре.

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