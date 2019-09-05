Додон исключил вступление Молдовы в НАТО

Фото: Игорь Додон (kremlin.ru)

Додон заявил, что Молдова сохранит нейтральный статус

Президент Молдовы Игорь Додон исключает вступление страны в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом он заявил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передают молдавские СМИ.

По его словам, нейтральный статус Молдовы, который предполагает неучастие в военных блоках, остается базовым приоритетом для руководства страны.

"Для нас принципиально важно укрепление нашего нейтралитета и международное признание этого статуса. В то же время мы открыты к сотрудничеству со всеми нашими партнерами - как на Востоке, так и на Западе", - отметил Додон.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Канаду подтвердил курс Украины на членство в ЕС и НАТО. Он также выразил надежду на активное взаимодействие с Канадой в вопросах интеграции в НАТО.

Отметим, ранее президент Словении Борут Пахор предложил Европейскому союзу предоставить Украине "особый статус". Официальный Киев в ответ заявил, что Украина поставила перед собой цель стать полноправным членом ЕС, а не получить "особый статус". Она добавила, что вступление в Евросоюз остается стратегической целью Киева.