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Додон исключил вступление Молдовы в НАТО

Новости » Политика    05.09.2019 - 12:06
Додон исключил вступление Молдовы в НАТО
Фото: Игорь Додон (kremlin.ru)

Додон заявил, что Молдова сохранит нейтральный статус

Президент Молдовы Игорь Додон исключает вступление страны в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом он заявил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передают молдавские СМИ.

По его словам, нейтральный статус Молдовы, который предполагает неучастие в военных блоках, остается базовым приоритетом для руководства страны.

"Для нас принципиально важно укрепление нашего нейтралитета и международное признание этого статуса. В то же время мы открыты к сотрудничеству со всеми нашими партнерами - как на Востоке, так и на Западе", - отметил Додон.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Канаду подтвердил курс Украины на членство в ЕС и НАТО. Он также выразил надежду на активное взаимодействие с Канадой в вопросах интеграции в НАТО.

Отметим, ранее президент Словении Борут Пахор предложил Европейскому союзу предоставить Украине "особый статус". Официальный Киев в ответ заявил, что Украина поставила перед собой цель стать полноправным членом ЕС, а не получить "особый статус". Она добавила, что вступление в Евросоюз остается стратегической целью Киева.

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