Украина стала лидером процесса введения санкций против нефти и газа РФ, - Ермак
Украина стала лидером процесса введения санкций против российских энергоносителей. В частности, речь идет о нефти и нефтепродуктах, угле и других видах твердого топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.
В частности, Украина внесла предложение в Европейское энергетическое сообщество о запрете на покупку, импорт, передачу и транспортировку российских энергоносителей и проходящих обработку в РФ.
Как пояснил Ермак, речь идет о всей нефти и нефтепродуктах, угле и других видах твердого топлива, сжиженном природном газе.
Это означает, что отныне Европейское Энергетическое сообщество, которое является международной организацией, содержащий все страны Евросоюза и еще 9 стран, на основе предложения Украины должен принять решение, адресованное всем сторонам.
"Украина ставит перед ЕС и таким странами как Грузия и Сербия амбициозную, но вполне реалистичную задачу по прекращению финансирования карательной машины, армии, государственного аппарата, пропаганды России - всего того, что обеспечивает агрессивные действия этого государства, включая войну в Украине", - подчеркнул Ермак.
Ранее мы сообщали, что Ермак рассказал о трехсторонних консультациях с Салливаном и Лавгроувом.
Также мы писали, что Ермак призвал США предоставить более тяжелое вооружение для защиты от войск РФ.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!