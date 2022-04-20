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Украина стала лидером процесса введения санкций против нефти и газа РФ, - Ермак

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 19:28
Украина стала лидером процесса введения санкций против нефти и газа РФ, - Ермак Андрей Ермак (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украина стала лидером процесса введения санкций против российских энергоносителей. В частности, речь идет о нефти и нефтепродуктах, угле и других видах твердого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

В частности, Украина внесла предложение в Европейское энергетическое сообщество о запрете на покупку, импорт, передачу и транспортировку российских энергоносителей и проходящих обработку в РФ.

Как пояснил Ермак, речь идет о всей нефти и нефтепродуктах, угле и других видах твердого топлива, сжиженном природном газе.

Это означает, что отныне Европейское Энергетическое сообщество, которое является международной организацией, содержащий все страны Евросоюза и еще 9 стран, на основе предложения Украины должен принять решение, адресованное всем сторонам.

"Украина ставит перед ЕС и таким странами как Грузия и Сербия амбициозную, но вполне реалистичную задачу по прекращению финансирования карательной машины, армии, государственного аппарата, пропаганды России - всего того, что обеспечивает агрессивные действия этого государства, включая войну в Украине", - подчеркнул Ермак.

Ранее мы сообщали, что Ермак рассказал о трехсторонних консультациях с Салливаном и Лавгроувом.

Также мы писали, что Ермак призвал США предоставить более тяжелое вооружение для защиты от войск РФ.

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