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Україна стала лідером процесу введення санкцій проти нафти та газу РФ, - Єрмак

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Середа 20 квітня 2022 19:28
Україна стала лідером процесу введення санкцій проти нафти та газу РФ, - Єрмак Андрій Єрмак (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Україна стала лідером процесу запровадження санкцій проти російських енергоносіїв. Зокрема, мова йде про нафту та нафтопродукти, вугілля та інші види твердого палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Зокрема, Україна внесла пропозицію до Європейського енергетичного співтовариства щодо заборони на купівлю, імпорт, передачу та транспортування російських енергоносіїв і тих, що проходять обробку у РФ.

Як пояснив Єрмак, мова йде про усю нафту та нафтопродукти, вугілля та інші види твердого палива, скраплений природний газ.

Це означає, що відтепер Європейське Енергетичне співтовариство, яке є міжнародною організацією, що містить всі країни Євросоюзу та ще 9 країн, на основі пропозиції України має прийняти рішення, адресоване усім сторонам.

"Україна ставить перед ЄС та таким країнами як Грузія та Сербія амбітне, але цілком реалістичне завдання щодо припинення фінансування каральної машини, армії, державного апарату, пропаганди Росії - всього того, що забезпечує агресивні дії цієї держави, включно з війною в Україні", - наголосив Єрмак.

Раніше ми повідомляли, що Єрмак розповів про тристоронні консультації з Салліваном і Лавгроувом.

Також ми писали, що Єрмак закликав США надати більш важке озброєння для захисту від військ РФ.

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